“Порту” в игре в меньшинстве выбил “Ювентус” на пути в 1/4 финала Лиги чемпионов

Во второй встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА встретились португальский “Порту” и итальянский “Ювентус”, передает корреспондент.

Португальский полузащитник Сержиу Оливейра открыл счет в матче ударом с 11-метровой точки. Однако Федерико Кьеза (49, 63 мин) своим дублем перевел игру в дополнительный экстра-тайм (2:1), ведь первая игра этих команд завершилась с результатом 2:1 в пользу “Порту”.

В дополнительных 15-минутках команды обменялись голами (рабьей за “Ювентус” и Оливейра за “Порту”). Таким образом “Ювентус” выиграет домашнюю встречу (3:2), но по сумме двух матчей дальше проходит “Порту” (благодаря большему количеству голов на выезде).

“Порту” не знает побед уже в 14 гостевых матчах в плей-офф турнира.

По материалам: УНН