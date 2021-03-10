Определился первый четвертьфиналист Лиги чемпионов УЕФА

Дортмундская “Боруссия” принимала Андалузский “Севилью” в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент.

Главным действующим лицом поединка стал звездный нападающий “шмелей” Эрик Холланд, который отличился на 35 и 54 минутах. В первом случае он забил с точной скидки от лицевой линии от Марко Ройса, а во втором случае — был точным с пенальти.

Испанцы не сдались и свели матч вничью. Усилиями марокканского нападающего Эн-Несири ударом с пенальти и по передаче Ракитича — 2:2.

Первая игра завершилась победой немцев (3:2), и в итоге 5:4 в пользу дортмундцев, которые и стали обладателями путевки в 1/4 финала.

Жеребьевка 1/4 финал турнира состоится 19 марта.

По материалам: УНН