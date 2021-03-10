Назвал звезду соперника и похвалил Эмери: Луческу охарактеризовал “Вильярреал”

Главный тренер киевского “Динамо” ответил на вопросы представителей СМИ во время предматчевой пресс-конференции накануне поединка с “Вильярреалом” в рамках 1/8 финала Лиги Европы, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Румынский коуч считает испанский коллектив организованным и сбалансированным, а форварда Жерара Морено — звездой топ-уровня.

Цитата

“Нынешний” Вильярреал“- сбалансированная, организованная команда. А ее состав — это отличный сплав молодости и опыта. Наконец, у них есть нападающий Жерар Морено, по своему уровню соответствует звезде топ-чемпионата.

Унай Эмери — очень хороший тренер, который скрупулезно готовит игру команды с точки зрения тактики, отлично анализирует соперника. В „Вильярреала“ более опытные игроки, чем у нас. Они очень хорошие именно в Европе ”, – подчеркнул Луческу.

Что предшествовало этому

“Вильярреал” получил усиление состава перед матчами с “Динамо”.

По материалам: УНН