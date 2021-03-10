Спорт

Наставник Лев покинет сборную Германии: известны детали

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Наставник Лев покинет сборную Германии: известны детали

По информации в Twitter сборной Германии стало известно, что наставник команды Йоахим Лев покинет свой пост после чемпионата Европы по футболу этим летом, передает .

“Я делаю этот шаг осознанно, полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается будущего чемпионата Европы”, — заявил Лев.

61-летний специалист работал со сборной с 2006 года. Под его руководством “Бундестим” выиграла ЧМ-2014 и Кубок Конфедераций-2017, стала серебряным призером Евро-2008 и брала “бронзу” ЧМ-2010, ЧЕ-2012 и 2016.

Лев похвалил Шевченко за проведенную работу во главе сборной Украины.

По материалам: УНН

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