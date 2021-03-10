Спорт

Нападающий “ПСЖ” Неймар пропустит поединок Лиги чемпионов с “Барселоной”

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Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит поединок Лиги чемпионов с "Барселоной"

Один из самых дорогих футболистов планеты – форвард “ПСЖ” Неймар, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против “Барселоны”, информирует со ссылкой на сайт парижан.

Бразилец продолжит заниматься в индивидуальном порядке. В ближайшие дни клуб сообщит новые подробности относительно его состояния. Поэтому игру с “Барселоной”, которая пройдет 10-го марта в Париже, он пропустит.

Также источник отмечает, что Бернат все еще восстанавливается, а Мойзе Кин находится на самоизоляции из-за коронавируса. Участие в игре оба исполнителя не возьмут.

Неймар получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с “Каном” (1:0), который состоялся 11 февраля.

Хет-трик Мбаппе принес “ПСЖ” победу над “Барселоной” в первой игре между командами.

По материалам: УНН

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