Луческу оценил шансы на победу “Шахтера” в матчах с “Ромой”

Бывший коуч донецкого “Шахтера” Мирча Луческу дал оценку шансам на выход клуба в 1/8 финала Лиги Европы, передает со ссылкой на “giallorossi.net”.

Луческу назвал равными шансы команд (“Шахтера” и “Ромы”) на проход в 1/8 финала.

“Это две отличные команды. Шансы 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом „Ромы“.

У „Шахтера“ все еще есть большие таланты. Мы начали цикл развития бразильцев, какой клуб успешно проводит. „Шахтеру“ будет сложно в полузащите, ведь травмированы Степаненко и Малышев. Но у них есть Маркос Антонио и Алан Патрик”, — рассказал Луческу.

Про Фонсеку: “Фонсека достигает хороших результатов, но ему нужно обратить внимание на старую гвардию „Шахтера“, ведь она по-прежнему конкурентоспособна и имеет опыт, который поможет”.

Игры между “Шахтером” и “Ромой” пройдут 11 и 18 марта.

По материалам: УНН