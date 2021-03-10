Игрок “Зари” второй раз подряд признан лучшим футболистом тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в специальную экспертного совета, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 17-го тура турнира, передает со ссылкой на сайт УПЛ.

По итогам голосования победу одержал нападающий “Зари” Александр Гладкий, который опередил одноклубника Аллахяра, а также черниговцев Андрея Тотовицкого и Егора Картушова.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо.

Иранский нападающий признан лучшим футболистом тура УПЛ.

По материалам: УНН