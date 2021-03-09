Зинченко признан лучшим футболистом манчестерского дерби

Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел эффективный поединок Английской Премьер-лиги в котором его “Манчестер Сити” проиграл “Манчестер Юнайтед” (0:2), передает со ссылкой на сайт “zbirna.com”.

Полузащитник сборной Украины провел 19-й матч в сезоне за “Манчестер Сити”. На этот раз на позиции левого защитника. Горожане проиграли в дерби “МЮ” (0:2), а Зинченко стал лучшим футболистом матча по количеству Технико-тактических действий (ТТД). В его активе было 126 действий с нехваткой 11 процентов, он выполнил 108 передач с точностью 88 процентов (четыре навеса), выиграл четыре единоборства из пяти, сделал один отбор, два перехвата и девять подборов. Рейтинг эффективности игры украинцев составил 357 баллов — шестой показатель в команде.

Технико-тактические действия (ТТД) в футболе — суммарный показатель того, что игроки выполняют на поле: передачи, единоборства, каблуки, перехват, удары и тому подобное.

Зинченко может получить повышение от “Манчестер Сити”.

По материалам: УНН