Умер первый тренер сборной Украины по хоккею

Умер первый тренер сборной Украины по хоккею и экс-наставник киевского “Сокола” Александр Фадеев. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на УХЛ.

Бывшему нападающему СКА “МПО” (Калинин), “Кристалла” (Саратов) и “Днепроспецстали” (Запорожье) было 75 лет.

В 70-х и 80-х годах Фадеев работал в качестве помощника старшего тренера киевского “Сокола” и помог стать бронзовым призером чемпионата СССР 1984/85. В 1991 году он уже единолично возглавил команду. В 1993-1994 годах возглавлял сборную Украины.

Олимпийский чемпион объявил о завершении хоккейной карьеры.

По материалам: УНН