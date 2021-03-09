Украинские прыгуньи в высоту одержали победу на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике состоялся финал в секторе для прыжков в высоту среди женщин, передает со ссылкой на ФЛАУ.

В финале чемпионата Европы в помещении соревновались лидеры мирового сезона, серебряная призерка чемпионата мира 2019, рекордсменка мира среди юнкоров Ярослава Магучих, серебряный призер чемпионата мира 2017, двукратная и действующая медалистка зимних чемпионатов континента Юлия Левченко и двукратная серебряная призерка чемпионатов Европы среди молодежи Ирина Геращенко.

Левченко заняла четвертую позицию с результатом 194 см, уступив третье место финке Элли Юннила (196 см). Зато равных не было Магучих с результатом в 2 метра, а “серебро” в активе Геращенко — 1,98 м.

Магучих стала самой молодой чемпионкой зимних континентальных первенств по прыжкам в высоту среди женщин, получив “золото” в возрасте 19 лет 169 дней. Предыдущий рекорд принадлежал румынке Алине Астафьевой, которая выиграла зимнее континентальное первенство в 1989 году в возрасте 19 лет 256 дней.

По материалам: УНН