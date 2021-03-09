Украинская легкоатлетка приняла итальянское гражданство
Известная украинская легкоатлетка София Яремчук подтвердила смену гражданства. Теперь она будет выступать под итальянским флагом, сообщает со ссылкой на страницу НОК во Львовской области на Facebook.
Яремчук 6 марта праздновала победу в Риме на международных соревнованиях “Roma Riparte-Riparti Roma”. Уроженка Солонки, что возле Львова, 10-километровый забег среди женщин, и после этого подтвердила смену гражданства.
“Да, это правда – недавно я получила итальянское гражданство. Еще до чемпионата мира в Гдыне я мечтала пробежать марафон по нормативу и попасть в национальную команду Украины. Но в конце января мне пришлось сделать выбор. Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама.
Добавим, что никакой поддержки от области за все годы моей спортивной карьеры у меня не было. Все тренировочные сборы за рубежом и подготовку к чемпионату мира по полумарафону я проводила за собственные средства и благодаря помощи моего клуба “Acsi Italia Atletica” и моего тренера Фабио Мартелли, которым я очень благодарна”, – призналась Яремчук.
Яремчук была признана лучшей легкоатлеткой Украины в ноябре 2019 года.
По материалам: УНН