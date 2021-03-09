Три украинки заразились коронавирусом на чемпионате Европы по легкой атлетике

Три украинские легкоатлетки сдали положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне. Об этом в комментарии “Sportarena” рассказал главный тренер сборной Украины Вячеслав Тиртишник, передает .

Положительные тесты сдали участники эстафеты 4 × 400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию.

“Сегодня они (три украинские легкоатлетки — ред.) сделали повторный тест — он подтвердился. Их перевезли в отель, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не позволяют. Мы постараемся все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, там установлены, должны провести там десять дней”, — сказал главный тренер сборной Украины Тиртишник.

На мировом первенстве в Торуне Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли “золото”, Ирина Геращенко получила “серебро”.

По материалам: УНН