Спорт

Приблизились к лидеру: “Барселона” продлила победную серию в Примере

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Приблизились к лидеру: "Барселона" продлила победную серию в Примере

В рамках поединка 26 тура испанской Примеры в гости к ФК “Осасуна” пришла “Барселона”, сообщает корреспондент .

На 13 минуте Тер Штеген стал спасителем гостей после острого удара под перекладину ворот от Бархома — страж ворот отметился сейвом. На 30 минуте встречи Хорхе Альба ударом с острого угла направил игровой снаряд под перекладину. Тер Штеген через несколько минут совершил еще один сейв после удара с близкого расстояния от соперника.

На 83 минуте “сине-гранатовые” разыграли комбинационную атаку на подступах к штрафной зоны “Осасуны” и удвоили преимущество — 2:0.

Сейчас каталонский клуб набрал 56 очков, получив третий выигрыш подряд. “Блаугранас” на два пункта отстают от лидера соревнований “Атлетика”.

По материалам: УНН

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