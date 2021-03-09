МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси и ввел ряд санкций: Минск отреагировал

Виктор Лукашенко

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси считает “необоснованным” решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании избрания президентом НОК Виктора Лукашенко и членом исполкома комитета Дмитрия Баскова, видя в нем политическую подоплеку. Об этом говорится в заявлении НОК Беларуси, распространенном во вторник, пишет .

“Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип „спорта вне политики“. Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике „двойных стандартов“, нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене”, — отмечается в заявлении.

При этом в тексте указанно, что: “Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета и принял к сведению постановление Исполкома МОК от 8 марта текущего года. В то же время мы неоднократно заявляли о соблюдении Олимпийской хартии, олимпийских идеалов и ценностей, следуя им с момента своего создания. Это подтверждает, в том числе, проведенная совместно с Международным олимпийским комитетом и отмеченная в его решении конструктивная работа по изменению Устава нашей организации в соответствии со стандартами надлежащего управления и рекомендациями МОК”.

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

МОК решил приостановить все обсуждения о проведении всех возможных мероприятий с участием МОК на территории Беларуси, а также приостановить все финансовые выплаты, предназначенные НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм. МОК не будет приглашать и предоставлять аккредитации на Олимпийские игры высокопоставленным госслужащим Беларуси для участия в Олимпийских играх.

26 февраля Виктор Лукашенко был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Беларуси.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры. Такое решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.

По материалам: УНН