“Десна” разгромной победой над “Рухом” продолжила борьбу за топ-3 УПЛ

В чемпионате Украины по футболу черниговская “Десна” соревновалась с “Рухом” на стадионе “Скиф” во Львове, передает корреспондент.

В середине тайма счет в матче открыл Евгений Чепуренко, а в конце тайма Егор Картушов его удвоил.

В середине второй половины счет стал разгромным — 4:0. Сначала отличился Филипп Будковский с пенальти, а дальше Гуцуляк прислал мяч под дальнюю штангу.

Таким образом в 40-м выездном матче в УПЛ “Десна” одержала победу, которая стала 50-й в тренерской карьере Рябоконь.

“Десна” набрала 30 очков и лишь на два балла уступает от “Зари”, которая идет третьей. “Рух” 12-й (13 баллов).

По материалам: УНН