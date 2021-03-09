Цыганков вошел в список самых дорогих футболистов вне топ-5 чемпионатов Европы

Полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков оказался в топ-15 самых дорогих футболистов Европы, которые не выступают в топ-5 чемпионатов Старого Света, передает со ссылкой на “zbirna.com”.

Цыганков разделил 13 и 14 места с нападающим питерского “Зенита” бразильцем Малкольмом. Трансферная стоимость обоих достигает 24 млн. евро.

На один млн. евро от Цыганков оторвались Дониелл Маллен с “ПСВ”, Эвертон из “Бенфики” Николас Тальяфико, Антони с “Аякса”, Дарвин Нуньес с “Бенфики”. Трансферная стоимость каждого составляет 25 млн. евро.

На вершине генерации оказался Давид нерес с “Аякса” — 36 млн. евро и его одноклубник Андре Онана (36).

Полузащитник “Динамо” возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов.

По материалам: УНН