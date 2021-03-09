Спорт

“Барселона” выбрала нового президента клуба

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"Барселона" выбрала нового президента клуба

Бывший президент футбольного клуба “Барселона” Жоан Лапорта вдруг получил назначение на эту должность, передает со ссылкой на сайт “блаугранос”.

По итогам обработки ста процентов голосов среди членов клуба Лапорта набрал 57,6 процентов голосов, его оппоненты Виктор Фонт и Антони Фрейша — 31,8 и 9,1 соответственно.

Отмечено, что в голосовании участвовало 51,7 тыс. членов клуба.

Кроме того заметим, что соперники Лапорта уже успели поздравить Жоана с победой на выборах и пообещали оказать ему поддержку в дальнейшем.

Лапорта является одним из самых успешных президентов в истории “сине-гранатовых”. При нем каталонцы взяли 12 трофеев за семь лет — больше только у Хосепа Луиса Нуньеса (27) и Хосепа Бартомеу (13).

Лапорта уже был президентом “Барселоны” в период с 2003 по 2010 год.

Предыдущий президент “Барселоны” уволился из-за голосования болельщиков.

По материалам: УНН

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