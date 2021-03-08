Спорт

Защитник сборной Украины голом помог “Брюгге” продолжить победную серию

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Защитник сборной Украины голом помог "Брюгге" продолжить победную серию

В 31-м туре чемпионата Бельгии “Брюгге” защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на своем поле принимал “Зюльте-Варегем”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист вышел в стартовом составе, забил мяч и сыграл полную встречу, которая закончилась победой его команды со счетом 3:0.

Сейчас, имея в активе 66 очков, “Брюгге” продолжает возглавлять турнирную таблицу бельгийского первенства, и тем самым они заработали десятый выигрыш подряд.

В текущем сезоне Соболь забил один гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах за клуб.

По материалам: УНН

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