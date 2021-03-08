Украинский теннисист выиграл международный турнир в Словакии

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел победителем из финального противостояния турнира “1ST ITF WTT M15 BRATISLAVA”, который проходил в Братиславе (Словакия), информирует со ссылкой на ФТУ.

В финальном матче Сачко за два с половиной часа обыграл представителя Франции Юргена Бриана — 6:1, 2:6, 7:6 (3).

В решающем сете Сачко уступал со счетом 2:4, но сумел переломить ход игры в свою пользу.

Для Виталия это был третий финал в одиночном разряде на турнирах ITF. В 2019 23-летний украинец стал чемпионом домашнего 15-тысячника в Черноморске и дошел до финала в Ираклионе (Греция).

Отметим, на этой неделе Сачко заявлен на еще один турнире ITF M15 в Братиславе.

Сборная Украины выиграла матчевую встречу в Кубке Дэвиса.

По материалам: УНН