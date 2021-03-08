Впервые после банкротства: ФК “Рейнджерс” стал чемпионом Шотландии

ФК “Рейнджерс” впервые за последние десять лет стал чемпионом Шотландии по футболу, передает со ссылкой на сайт клуба.

Благодаря очередной потере очков “Селтика”, который сыграл вничью с “Данди Юнайтед”, “Рейнджерс” обеспечили себе золотые медали внутреннего первенства страны — 88 очков в “Рейнджерс” против 68 у “кельтов”.

За 32 тура команда Джеррарда не потерпела ни одного поражения, выиграв 28 матчей при 4 ничьих.

Команда под руководством Джеррарда впервые за 10 лет стала первой в шотландском чемпионате. “Рейнджерс” пережили банкротство летом 2012 года и только в сезоне 2016-17 вернулись в элитный чемпионат страны.

Данный триумф “Рейнджерс” в чемпионате Шотландии стал 55-м за всю историю — рекорд турнира.

По материалам: УНН