Нереализованный пенальти помешал “Колосу” обыграть “Ингулец”

ФК “Ингулец” провел домашний поединок с “Колос” в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу, передает со ссылкой на сайт турнира.

Девяносто минут борьбы и слишком мало ударов по воротам, поэтому неудивительно, что итог такого противостояния — “сухая” ничья (0:0).

До отчетного противостояния “Ингулец” пропускал голы в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 11-ти матчей. Команда Серия Лавриненко была близка или продолжить эту серию. Незадолго до окончания матча право на одиннадцатиметровый получили ковалевцы. Впрочем, Артем Малыш в рамке ворот сыграл надежно, отбив удар Павла Ореховского и тем самым принес своей команде ничью, которая стала десятой для Петровки в Премьер-Лиге.

В следующем туре “Ингулец” будет гостить в “Миная”, а “Колос” сыграет в гостях с “Мариуполем”.

По материалам: УНН