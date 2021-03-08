Наибольшее количество титульных боев: Кличко попал в уникальный рейтинг

Издание The Ring составил рейтинг боксеров с наибольшим количеством титульных поединков. Место нашлось и представителю Украины, передает со ссылкой на сайт издания.

На престижное четвертое место попал бывший боксер “хэвивейта” Владимир Кличко. Украинец провел 29 титульных поединков и разделил четвертое место с мексиканцем Марко Антонио Баррерой, Оскаром Де Ла Хойей и американцем Вирджилом Хиллом.

Украинец в чемпионских боях 25 раз праздновал победу.

Первое место в рейтинге занял Хулио Сезар Чавес, у которого 37 боев за чемпионские титулы. За ним разместился Бернард Хопкинс (36) и Омар Нарваэс (32).

Владимира Кличко ввели в Международный зал боксерской славы.

По материалам: УНН