Международный олимпийский комитет не признал сына Лукашенко главой НОК Беларуси

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте МОК, передает .

В МОК отметили, что Олимпийский комитет Беларуси не смог полностью выполнить требования, выдвинутые ранее: НОК не смог полностью “обеспечить защиту прав спортсменов”, а также “защитить их от дискриминации или давления”.

В МОК отметили, что связь с Олимпийским комитетом будет поддерживаться через генерального секретаря организации, сейчас этот пост занимает Полина Головина, ранее она руководила Федерацией парусного спорта Беларуси. МОК решил приостановить все обсуждения о проведении всех возможных мероприятий с участием МОК на территории Беларуси, а также приостановить все финансовые выплаты, предназначенные НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм.

МОК не будет приглашать и предоставлять аккредитации на Олимпийские игры высокопоставленным госслужащим Беларуси для участия в Олимпийских играх.

На посту главы НОК Виктор Лукашенко сменил своего отца. Александр Лукашенко возглавлял организацию с мая 1997 года. Виктор Лукашенко стал третьим президентом НОК Беларуси в истории. С момента основания организации в 1991 году ею руководил Владимир Рыженков.

Виктору Лукашенко 45 лет. С 2005 года он занимает пост помощника президента Беларуси по национальной безопасности, с 2007-го является членом Совета безопасности страны. В 2019 году его избрали первым вице-президентом НОК.

26 февраля Виктор Лукашенко был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Беларуси.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры. Такое решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.

По материалам: УНН