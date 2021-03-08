“Манчестер Юнайтед” прервал 21-матчевую победную серию клуба Зинченко

В 28-м туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” полузащитника сборной Украины Александра Зинченко на своем поле сражался в городском дерби с “Манчестер Юнайтед”, сообщает со ссылкой на сайты клубов.

Украинский футболист вышел в стартовом составе и отыграл полную встречу, которая закончилась победой гостей со счетом 2:0. У победителей авторами голов стали Бруно Фернандес с пенальти и Люк Шоу.

Таким образом, “МЮ” прервал 14-матчевую победную серию “Горожан” в чемпионате страны и 21-матчевую серию побед в различных турнирах.

Несмотря на неудачу, с 65-ю очками в активе “Манчестер Сити” продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ. “Красные дьяволы” вторые — 54.

По материалам: УНН