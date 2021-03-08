Спорт

Карточку с Коби Брайантом продали в США за рекордные 1,79 млн долларов

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Карточку с Коби Брайантом продали в США за рекордные 1,79 млн долларов

Коллекционная карточка с изображением погибшего в прошлом году многократного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта (1978-2020) ушла с молотка аукциона Goldin Auctions за рекордные 1 795 800 долларов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-центре аукционного дома, специализирующегося на продаже подобных предметов коллекционирования, передает .

“Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — 1 795 800 долларов”, — говорится в сообщении на странице аукционного дома в Facebook. Информация о личности покупателя не приводится.

Как отмечает агентство Reuters, эта карточка, выпущенная компанией Topps — одна из двух в мире, сохранившихся в таком идеальном состоянии. На стоимость также повлияла и всемирная известность баскетболиста, который погиб вместе со своей дочерью Джин при крушении вертолета 26 января прошлого года.

“Тот факт, что финальная цена составила 1 млн 795 тыс. долларов, абсолютный рекорд для карточек Коби Брайанта, говорит о том, насколько он был любимцем по всему миру”, — приводит агентство слова основателя Goldin Auctions Кена Голдина.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе “Лос-Анджелес Лейкерс”, в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он 18 раз участвовал в матчах звезд НБА.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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