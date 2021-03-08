Дубли Гладкого и Аллахяра принесли “Заре” разгромный выигрыш над “Львовом”

Поединком “Зари” и “Львова” продолжился 17-й тур чемпионата Украины по футболу – Премьер-лига, передает со ссылкой на сайт УПЛ.

Смена главного тренера всегда является встряской для команды, после чего возможен любой результат. Теперь в таком положении оказался “Львов”. Старт его нового наставника оказался крайне сложным: уже после первого тайма гости проигрывали в четыре гола (дубли оформили Александр Гладкий и иранец Аллахяр). После перерыва львовяне попытались переломить ход событий на поле, впрочем, разрыв в четыре мяча оказался слишком большим — 4:0.

В итоге, клубная рекордная победная серия “Зари” в чемпионате теперь насчитывает семь игр — клуб идет третьим с 32 очками.

“Львов” остается на последнем месте в чемпионате с 12 очками.

По материалам: УНН