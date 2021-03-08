БК “Прометей” завоевал первый трофей в истории женской команды

Женская баскетбольная команда “Прометея” получила Кубок Украины в первом сезоне существования. Об этом сообщает “Главпост” Федерация баскетбола Украины, передает .

В финале команда из Каменского победила бердянскую “Чайку” — 112:74.

Баскетболистки Виктории Большаковой, которые не имеют ни одного поражения в 22-х матчах Суперлиги, мощно выступают и в Кубке. С первых секунд решающего поединка турнира они полностью взяли контроль за игрой.

Уже после первой половины “Прометей” обеспечил 29 очков преимущества. В дальнейшем хозяева уверенно контролировали ход событий. Гости до последнего боролись, но сил было недостаточно, чтобы отыграться.

Самыми в матче стали Кешуан Лашун (29 очков) и Турон Мосби (21).

Примечательно, что “Прометей” завоевал Кубок Украины в первый сезон от создания, а “Чайка” во второй раз подряд уступила в финале турнира.

В прошлом году юердянская команда уступила хозяевам финала в Киеве.

По материалам: УНН