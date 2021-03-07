Усик вызвал британского боксера провести бой на НСК “Олимпийский”

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) обратился к своему возможному следующему сопернику – британцу Джо Джойсу (12-0, 11 КО), передает со ссылкой на Twitter Усика и Джойса.

Детали

Усик отметил, что будет делать все возможное, чтобы бой с британцем состоялся в Киеве на НСК “Олимпийский”. Однако Джойсу эта идея не понравилась.

Цитата

“Ну давай же! Друг, жду тебя на НСК „Олимпийский“ в Киеве ”, – написал Усик в Twitter.

“В Киеве ты не мог бы наполнить ванну, не говоря уже о стадионе. До встречи в Великобритании. PS Я скучаю по тебе ”, – ответил Джойс.

стоит напомнить

Джойс месяц назад начал подготовку к бою с Усиком.

По материалам: УНН