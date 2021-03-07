Украинский гандбольный клуб продлил победную серию в еврокубке

Запорожский ГК “Мотор” на выезде встретился с хорватским клубом “Нексе” в рамках третьего тура SEHA-Лиги, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Первая половина для украинского гранда стала исправно испытанием: хорваты сумели захватить лидерство с разницей в пять мячей (10: 5, 12: 7), и смогли до перерыва сократить отставание только до двух (17:15).

После перерыва подопечные гинтарс Савукинаса переломили ход событий и праздновали убедительный выигрыш — 35:28.

Это третья победа “Мотора” в рамках группового этапа SEHA-Лиги. Украинская команда идет без поражений и возглавляет квартет B.

Следующий матч в SEHA-Лиге запорожцы проведет 20 марта против пивничномакедонського “Вардара 1961”.

Дополнение

“Мотор” занял пятое место в группе B Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира, где сыграет против “Мешков Брест” из Беларуси.

По материалам: УНН