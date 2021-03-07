Тренер ФК “Львов” назвал главную цель клуба на сезон

Анатолий Бессмертный (слева)

Главный тренер “Львова” Анатолий Бессмертный в интервью пресс-службе клуба заявил, что главной задачей команды на сезон является сохранение прописки в УПЛ, передает со ссылкой на сайт команды.

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“Не всегда проведение тренировочного процесса зависит только от наших замыслов. Накануне выезда в Запорожье планировали одно занятие, но из-за не слишком благоприятные погодные условия во Львове провели тренировку несколько иного характера.

Сейчас каких-то критических изменений делать не будет. Впрочем, то, что нужно как-то перестроиться — очевидно. Все в процессе наработки. Будем понемногу менять команду. Прекрасно знаем, что наша главная задача — остаться в УПЛ. Именно поэтому будем двигаться в направлении выполнения поставленной задачи”, – сказал коуч.

Дополнение

Сейчас “Львов” замыкает турнирную таблицу УПЛ — 12 набранных очков после 15-ти сыгранных поединков.

По материалам: УНН