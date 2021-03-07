“Сокол” в овертайме завоевал победу в матче УХЛ

В Киеве состоялся заключительный матч 40 тура Украинской хоккейной лиги, в котором местный “Сокол” встретился с “Мариуполем”, информирует со ссылкой на сайт лиги.

Детали

Стартовую 20-минутку команды начали в равной борьбе. Но ближе к экватору периода инициативой больше стали владеть киевляне, которые стали все чаще угрожать владениям Гафиуллина. Так, на 10 минуте Олендаренко реализовал большинство, а через пять минут Морозов удвоил преимущество. Капитан команды отправил шайбу между щитков голкипера.

Второй игровой отрезок остался за подопечными ветер. “Стальные чайки” заметно прибавили в скорости, а также больше стали бросать по воротам киевлян. Несомненно, такая активность вскоре увенчалась успехом — Луговой сократил отставание. Однако “Сокол” быстро вернул себе преимущество в две шайбы, но на это подопечные ветер через минуту ответили шайбой Мазура.

В третьем отрезке встречи “Мариуполь” продолжил огрызаться, чем явно доставлял проблемы “Сокола”. В итоге, в конце третьего периода “стальные чайки” сравняли счет и перевели игру в овертайм — Чердак огорчил Дубровского.

В овертайме лучше выглядели киевляне, которые с первых секунд бросились штурмовать ворота мариупольцев. Победу в дополнительном игровом отрезке “Соколу” принес Кузьменко — 4: 3.

Дополнение

“Сокол” набрал 56 очков и идет третьим, уступая “Кременчуге” 4-мя очками.

По материалам: УНН