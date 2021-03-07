Спорт

Футбол: дубль Мората принес “Ювентусу” победу над “Лацио”

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Футбол: дубль Мората принес “Ювентусу” победу над “Лацио”

В матче 26-го тура итальянской Серии А “Ювентус” принимал “Лацио” на стадионе “Альянц — Ювентус” в Турине, информирует со ссылкой на сайты итальянских клубов.

Детали

Аргентинский полузащитник Хоакин Корреа стал автором первого забитого мяча в поединке (14), но под завершение тайма “старая сеньора” отыгралась усилиями рабьей. Ударная пятиминутка от Мората (57, 60) принес “Ювентусу” три очка — 3: 1.

“Ювентус” в 25 встречах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Отставание от лидера “Интера” достигает 7-ми баллов. “Лацио” (43) — на седьмом месте.

Дополнение

В другом центральном поединке тура “Интер” будет принимать коллектив украинский “Аталанту”. Встреча пройдет 8 марта.

По материалам: УНН

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