Бывший легионер “Динамо” в 40 лет продолжил футбольную карьеру

Бывший полузащитник киевского “Динамо” Карлос Корреа продолжит профессиональную футбольную карьеру в чемпионате Бразилии, сообщает со ссылкой на сайт ФК “Капивариано”.

Бывший плеймейкер “бело-синих” перешел в клуб “Капивариано”, который выступает в третьем дивизионе штата Сан-Пауло. Предыдущим клубом Корреа был “Итуано”.

“Эта команда в свое время очень мне помогла. Ожидаю, что мы сможем хорошо выступить в сезоне и заслужить повышение. На тренировках я увидел, что это молодая команда, но с хорошим потенциалом. А у меня есть опыт, которым я могу с ней поделиться”, — признался Корреа.

В киевском “Динамо” Корреа выступал с 2006 по 2012 годы, дважды в составе команды стал чемпионом Украины (60 матча и 8 голов), трижды выигрывал Суперкубок Украины и однажды Кубок Украины.

По материалам: УНН