Биатлонистка Джима попала в топ-6 гонки Кубка мира в Чехии

В чешском городе Нове-Место состоялась гонка преследования среди женщин в раках этапа Кубка мира по биатлону, передает

Впервые наша спортсменка стартовала настолько близко к лидеру – Юлия Джима после феерического вчерашнего спринта вышла на старт второй после Тирил Экхофф всего через девять секунд. Однако закрытые мишени на первом и третьем огневом рубежах не позволили ей зацепиться за вторую подряд медаль, хотя после заключительной стрельбы она выходила на трассу на третьей позиции. В итоге шестая строчка и попадание в цветочную церемонию награждения (2) +39,8 с.

Дарья Блашко стала 16-й (3), Анастасия Меркушина финишировала 29-й, а Валентина Семеренко также вошла в зачетную зону – 33-я.

Наконец, последняя из пяти украинок в гонке, Елена Пидгрушная, больше других партнерш по сборной ошибалась на стрельбе, что не позволило ей заработать кубковые очки: 42-е место при пяти промахах.

“Золото” гонки досталось Тирил Экхофф из Норвегии, ее соотечественница Ройселанд стала третьей, а серебряная награда в активе немки Херрманн.

По материалам: УНН