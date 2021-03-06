Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Торунь. Об этом пишет со ссылкой на НОК Украины в Twitter.

Это первая медаль Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике, который украинка получила второго дня соревнований.

Действующий бронзовый призер зимних континентальных первенств Марина Бех-Романчук прыгнула на 6.92 м, показав лучший результат соревнований.

По материалам: УНН