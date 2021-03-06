Спорт

Один из лидеров “Ромы” пропустит поединки Лиги Европы с “Шахтером”

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Один из лидеров "Ромы" пропустит поединки Лиги Европы с "Шахтером"

Французский полузащитник итальянской “Ромы” Жордан Вретище получил травму и пропустит поединки с “Шахтером” в плей-офф Лиги Европы, передает со ссылкой на “Football Italia”.

Детали

В Вретище есть проблемы с мышцами. По этой причине он вернется в строй не раньше апреля. Повреждения француз получил в поединке против своей бывшей команды — “Фиорентины”. Так что 11 и 18 марта он точно не сыграет против “Шахтера” в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне Вретище является одним из лидеров римской команды. Он провел 30 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей. В том числе он 10 раз отличился голом в 24 играх чемпионата Италии, а также заработал четыре желтые карточки.

Стоит напомнить

Бомбардир “Ромы” может пропустить поединок Лиги Европы с “Шахтером”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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