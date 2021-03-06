Лучший результат: украинка Джима завоевала “серебро” в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала “серебро” в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает со ссылкой на данные НОК Украины.

После двух чистых огневых рубежей Юлия Джима вышла лидером. До финиша украинку сумела обойти только представительница Норвегии Тириль Екхофф, которая включила максимальные скорости. Однако, второе место – лучший результат Джимы в спринтах в истории выступлений в Кубке мира, указали в профильной федерации.

Кроме Экхофф, компанию Джиме на подиуме составила и итальянка Лиза Виттоцци, впервые поднявшаяся в тройку сильнейших в нынешнем сезоне. Также обойдясь без штрафных кругов на огневых рубежах, итальянка уступила нашей спортсменке шесть секунд.

В целом результаты выглядят так:

1. Тириль Экхофф (1+0) 18:48,42. Юлия Джима (0+0) +9,33. Лиза Виттоцци (0+0) +15,0…16. Дарья Блашко (0+1) +45,522. Анастасия Меркушина (0+1) +1:05,934. Елена Пидгрушная (2+1) +1:29,240. Валя Семеренко (0+2) +1:45,8

По материалам: УНН