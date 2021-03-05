Принял вызов: Ломаченко согласился провести бой с чемпионом мира по версии WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко и чемпион мира WBC в легком весе Девин Хейни договорились провести очный поединок. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Twitter обоих боксеров.

Детали

На своей странице в Twitter украинец ответил на вызов американского боксера, отметив, что будет готов к проведению их поединка в этом временном промежутке.

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“Я свободен в апреле или в конце мая”, — заявил Хейни.

“Это стандартное время подготовки для меня. Я буду готов”, — в ответ сказал украинец.

Справка

Хейни — непобедимый боксер и чемпион WBC в легком весе. Чемпионский пояс он получил благодаря победе над россиянином Зауром Абдуллаевым (отказ после 4-го раунда). После победы над Абдуллаевым, американец защитил звание чемпиона мира в легком весе против Альфредо Сантиаго и Юриоркиса Гамбоа (оба — единогласным решением судей).

По материалам: УНН