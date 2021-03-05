Спорт

Полузащитник сборной Украины помог “АЭК” выйти в полуфинал Кубка Греции

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Полузащитник сборной Украины помог “АЭК” выйти в полуфинал Кубка Греции

В ответном матче четвертьфинала Кубка Греции “АЭК” полузащитника сборной Украины Евгения Шахова на выезде встречался с “Волосом”, информирует со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Наш футболист вышел в стартовом составе гостей и сыграл в 83-й минуты встречи, которая закончилась победой “Волоса” — 1: 0.

Впрочем, учитывая, что первый поединок выиграла команда украинском (4: 2), именно она по сумме двух игр зашагала в полуфинал.

Дополнение

Другими полуфиналистами Кубка Греции стали ФК “ПАОК”, “ПАС Янина” и “Олимпиакос”.

По материалам: УНН

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