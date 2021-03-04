Волейбол: капитан сборной Украины помог “Перуджи” выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Волейболист сборной Украины Олег Плотницкий в составе итальянской команды “Перуджа” попал в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает со ссылкой на сайт “Перуджи”.

В ответном четвертьфинальном матче “Перуджа” победила другой итальянский клуб — “Модену” со счетом 3:0. Первая игра двухматчевого противостояния также завершилось с результатом 3:0, но в пользу “Модены”.

В результате команды провели “золотой сет” и со счетом 15:5 победу праздновала “Перуджа”.

За “Перуджу” 23-летний Плотницкий выступает с 2019 года, также играл за “Милан” и харьковский “Локомотив”. В сборной Украины выступает в качестве капитана.

По материалам: УНН