Незабываемый день: трехкратный чемпион мира Пеле вакцинировался от коронавируса

Легенда бразильского и мирового футбола Пеле сообщил об успешно перенесенной процедуре прививки от коронавируса, передает со ссылкой на Instagram бывшего футболиста.

80-летний Пеле назвал незабываемым данный день, а также попросил людей продолжать носить защитные маски.

“Незабываемый день – я получил вакцину! Пандемия еще не завершена. Мы должны сохранять дисциплину, чтобы уберечь как можно больше жизней людей до того момента, пока не вакцинируется большинство. Пожалуйста, продолжайте мыть руки и оставайтесь дома, если это возможно. Когда вы выходите, пожалуйста, не забывайте о маску и держите дистанцию. Все это пройдет, если мы будем думать об окружающих и помогать друг другу”, – сообщил бразилец.

Пеле завершил профессиональную карьеру в 1977 году. С ФК “Сантос” он выиграл шесть чемпионских титулов в первенстве Бразилии, два Межконтинентальныхого кубка и Суперкубок межконтинентальных чемпионов. В составе сборной Бразилии трижды выиграл чемпионат мира.

По материалам: УНН