Украинцы завоевали три медали на Кубке Европы по фристайлу

В швейцарском Айроло прошли соревнования заключительного этапа Кубка Европы по фристайлу, на котором украинские спортсмены завоевали три медали, сообщает со ссылкой на НОК Украины.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко стал серебряным призером, Максим Кузнецов и Анастасия Новосад – бронзовые призеры этапа Кубка Европы по фристайлу акробатика, который проходит в Швейцарии.

Результат Абраменко – 94,82 балла, а у чемпиона Рот Ноя из Швейцарии – 107,64.

Отметим, что Александр Окипнюк показал 4-й результат, Владимир Кушнир и Ольга Полюк финишировали 5-ми, Николай Пуздерко и Ангелина Брыкина – 6-е, Анастасия Гасюк стала 8-й, Дмитрий Котовский – 9-м.

В общем зачете Кубка Европы Максим Кузнецов победил, Владимир Кушнир и Ангелина Брыкина делят третью позицию. Украина стала второй в общекомандном зачете. Это первый результат юных акробатов.

Напомним, в феврале украинцы завоевали семь наград на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике.

По материалам: УНН