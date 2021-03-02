ХК “Сокол” в серии буллитов потерпел поражение от лидера чемпионата Украины

В Киеве состоялся центральный поединок 38-го тура Украинской хоккейной лиги в котором столичный “Сокол” на арене “АТЕК” принял “Донбасс”, передает со ссылкой на сайт лиги.

“Сокол” с первых минут показал сопернику, что играть вторым номером не собирается. Практически сразу подопечные Шафаренко начали беспокоить ворота Трифонова, тем самым заставляя играть от обороны дончан. Команда Чибирева по возможности старалась подержать шайбу, чтобы сбить немного темп, но безуспешно. В конце периода “пернатые” могли выходить вперед, но выход один на один не реализовал Рубан.

Во второй 20-минутке “Донбасс” немного сумел выровнять игру. Подопечные Чибирева больше стали угрожать воротам киевлян, но ни пытались “прошить” Дубровского, все попытки оказались безуспешными. А вот “пернатые” своим моментом воспользовались — Лысенко рикошетом от штанги отправил шайбу в ворота — 1:0.

Заключительная 20-минутка осталась за “Донбассом”. Дончане большими силами пошли в атаку, что вскоре принесло свои плоды — Лялька реализовал большинство и перевел игру в овертайм — 1:1.

В овертайме команды несколько раз обменялись опасными бросками, но голкиперы сыграли на пределе своих возможностей.

В буллитной серии точнее были хоккеисты “Донбасса” — точные броски Карманова и Сигарева принесли победу дончанам.

“Сокол” с 52 очками занимает третью строчку. “Донбасс” удерживает лидерство — 64 очка, что на 6 больше, чем у “Кременчуга”.

По материалам: УНН