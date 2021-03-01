Белорусские ультрас объявили бойкот из-за политической ситуации в стране

Фанаты некоторых клубов Высшей лиги Белоруссии по футболу откажутся от посещения матчей чемпионата из-за политической ситуации в стране. Об этом пишет со ссылкой на Sport.tut.by.

К бойкоту присоединились ультрас БАТЭ, солигорского “Шахтера”, брестского “Динамо”, “Слуцкая”, “Витебска”, “Молодечно” и “Немана”, а также Жодинского “Торпедо-БелАЗ” и столичных “Минская” и “Торпедо”.

“Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированных за последние полгода из притянутые за уши приводы ребятам из нашего и других фанатских движений страны”, — говорится в заявлении “Динамо”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна столкнулась с серьезными событиями, якобы можно сравнить с распадом СССР. Тихановська прогнозирует, что Лукашенко “уйдет с должности весной”.

По материалам: УНН