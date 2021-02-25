Спорт

Украинский теннисист пробился в четвертьфинал соревнований в Казахстане

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Украинский теннисист пробился в четвертьфинал соревнований в Казахстане

Украинский теннисист Денис Молчанов провел успешный старт в парном разряде турнира ATP Challenger Tour в Нур-Султане (Казахстан), передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Лидеры посева — Молчанов и Александр Недовесов, в первом круге оформили победу над парой из Казахстана Сагадат Аяп / Даниил Озерной — 6:3, 6:1. Молчанов и Недовесов выполнили четыре брейка и защитили все геймы на своей подаче.

В 1/4 финала украино-казахстанская пара сыграет против дуэта Павел Котов (Россия) / В Тунг-Лин (Китайский Тайбэй), которые накануне выиграли у Владислава Манафов (Украина) и Григория Ломакина (Казахстан).

Призовой фонд турнира составляет 104 тыс. долл.

По материалам: УНН

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