Определились чемпионы Украины по фигурному катанию

На столичной Ледовой арене завершился чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках. Об этом сообщает “Главпост” пресс-центр Федерации фигурного катания Украины, передает .

В трех из четырех дисциплин, в которых разыгрывались награды, чемпионы защитили свои титулы сильнейших в стране.

В статусе рекордных пятикратных победителей завершил соревнования танцевальный дуэт из Харькова Александра Назарова / Максим Никитин. Захватив лидерство после ритмического танца, ученики Галины Чуриловой и в произвольном не оставили соперникам ни единого шанса. Танцоры получили 121,24 баллов за свой произвольный танец, а в итоге набрали 201,42 балла.

Впервые поднялись на вторую ступеньку пьедестала “взрослого” чемпионата Украины Мария Голубцова/Кирилл Белобров — ученики киевского тренера Марии Тумановской-Чайки. В произвольном танце они также были вторыми — 106,52, а завершили соревнования с результатом 175,59 баллов. После ритмического танца имели шанс побороться со столичным дуэтом за “серебро” харьковчане Дарья Попова / Владимир Беликов, но потеряли его, выступив в произвольном несколько неуверенно, в частности, партнер допустил ошибку на твиззлах. Поэтому с общим результатом 161,95 баллов (97,6 за произвольный танец) ученики Галины Чуриловой получили бронзовые награды чемпионата.

В женском одиночном катании, как и в прошлом году, чемпионство получила 15-летняя Анастасия Шаботова. В произвольной программе, которую фигуристка оставила с прошлого сезона, судьи зафиксировали неточности и помарки при выполнении большинства прыжков, но ученица Светланы Пановой смогла сохранить лидирующие позиции. Она была лучшей во втором выступлении — 105,79, так и в общем зачете — 159,15.

Борьба за “серебро” чемпионата развернулась между харьковской фигуристкой Таисией Спесивцевой и Марией Андрейчук из Белой Церкви. С минимальным перевесом победила в этом поединке харьковчанка — она набрала 92,70 баллов в произвольной и 142,15 в итоге. Однако собственную победу может праздновать и Мария Андрейчук, которая уже в первом в своей биографии “взрослом” чемпионате смогла завоевать медаль.

В парном катании Виолетта Серова и Иван Хобта (Киев) после “серебра” на двух предыдущих национальных чемпионатах наконец переместились на первое место. Ученики Филиппа Залевского с немалым преимуществом в баллах выиграли в своих единственных конкурентов — Софии Голиченко / Артема Даренская из Днепра и впервые стали чемпионами Украины.

В мужском одиночном катании уже трехкратным чемпионом Украины стал Иван Шмуратко (Киев). В произвольной программе фигурист набрал 145,64 баллов, а звание чемпиона ему обеспечила сумма в 224,81 баллов.

Серебряную награду второй год подряд получил Кирилл Лишенко (Киев). Прокат его произвольной программы судьи оценили в 123,86 баллов, а в итоге он набрал 191,66 баллов. Третий общий результат в Федора Кулиша (Киев), которого тренирует Александр Артищенко — 187,33.

Украинец стал призером Кубка наций сезона санного спорта.

По материалам: УНН