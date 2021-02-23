Украинский теннисист обыграл опасного соперника на турнире в Бразилии

Украинский теннисист Вячеслав Белинский открыл сезон 2021 на турнире ITF первой категории в Бразилии. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Наш 17-летний соотечественник не выступал с октября 2020-го из-за травмы. А первый после значительного перерыва матч он проводил против первого сеяного американца Далее Бланч, и сумел обыграть опасного соперника в трех сетах – 6: 2, 4: 6, 6: 2.

Примечательно, что наш Илья Марченко выиграл семь подряд поединков на турнирах в Италии.

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По материалам: УНН