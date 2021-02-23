Рывок в АТР: Марченко вернул звание лучшего теннисиста Украины

В обновленном рейтинге АТР произошли изменения, которые коснулись представителей украинского тенниса, передает со ссылкой на сайт АТР.

Детали

Илья Марченко в обновленной генерации улучшил свое положение на 36 строк и показал лучший результат среди украинских сегодня – 176 место из 397 очками. Сергей Стаховский поднялся на восемь строк (192 и 359 баллов), Владислав Орлов потерял пять позиций (356, 123 балла). Эрик Ваншельбойм повторил свой личный рекорд – 615 место.

Отметим, что по итогам Открытого чемпионата Австралии его финалист Даниил Медведев обошел чемпиона US Open Доминика Тима и дебютировал в топ-3 (это единственная перестановка в топ-10).

Стоит напомнить

Теннисист Марченко впервые за год пробился в полуфинал турнира в Италии.

По материалам: УНН