Спорт

Олимпийский чемпион Агуэро начал переговоры с тремя европейскими грандами

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Олимпийский чемпион Агуэро начал переговоры с тремя европейскими грандами

Звездный нападающий “Манчестер Сити” Серхио Агуэро начал переговоры с тремя ведущими футбольными командами Европы, передает со ссылкой на “El Chiringuito TV”.

Детали

Аргентинский форвард может перейти в один из итальянских клубов — “Интер” или “Ювентус”, или продолжить карьеру в испанской “Барселоне”.

Заметим, что летом 2021-го года у футболиста заканчивается контракт с “горожанами”. Сам футболист заявлял, что не знает, где окажется по окончании сезона-2020/2021.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Агуэро провел пять матчей. В январе нападающий переболел коронавируса.

Дополнение

Агуэро с “Манчестер Сити” и “Атлетико” выиграл 16-ть трофеев, а в составе сборной Аргентины стал олимпийским чемпионом 2008 года.

По материалам: УНН

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