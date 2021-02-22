Зинченко принял участие в 13-й подряд победе “Манчестер Сити” в АПЛ

В 25-м туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” Александра Зинченко в Лондоне противостоял середняку чемпионата — “Арсенала”, передает корреспондент

Детали

Уже на третьей минуте Риад Марез навесом с левой ноги нашел никем не прикрытым в чужой штрафной Рахима Стерлинга, который ловко переправил игровой снаряд в нижний угол ворот.

В начале второй половины Где Брюйне немного не хватило прицельности чтобы удвоить преимущество, а через семь минут сей Лено совершил после удара Гюндогана – 0: 1.

Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле полный поединок.

Дополнение

Победа стала для “горожан” тринадцатой подряд в АПЛ. Сейчас, имея в активе 59 очков, манчестерская команда уверенно лидирует в турнирной таблице. На 10 баллов отстает “Лестер”.

По материалам: УНН