Зинченко принял участие в 13-й подряд победе “Манчестер Сити” в АПЛ
В 25-м туре Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” Александра Зинченко в Лондоне противостоял середняку чемпионата — “Арсенала”, передает корреспондент
Детали
Уже на третьей минуте Риад Марез навесом с левой ноги нашел никем не прикрытым в чужой штрафной Рахима Стерлинга, который ловко переправил игровой снаряд в нижний угол ворот.
В начале второй половины Где Брюйне немного не хватило прицельности чтобы удвоить преимущество, а через семь минут сей Лено совершил после удара Гюндогана – 0: 1.
Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле полный поединок.
Дополнение
Победа стала для “горожан” тринадцатой подряд в АПЛ. Сейчас, имея в активе 59 очков, манчестерская команда уверенно лидирует в турнирной таблице. На 10 баллов отстает “Лестер”.
По материалам: УНН